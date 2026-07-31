«Ни один человек такого не заслуживает». Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю после поражений

Свою речь теннисистка начала с того, что никто не переживает поражения тяжелее самих спортсменов. «Когда я проигрываю, я теряю не просто матч. Я теряю рейтинговые очки, призовые и возможности. И поверьте, никто не ощущает эту потерю острее, чем я. Меньше всего спортсмену, выложившемуся на площадке без остатка, нужно открывать телефон и читать сообщения с пожеланиями смерти», — цитирует Ирину Telegram-канал «Своя подача».