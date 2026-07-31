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«Ни один человек такого не заслуживает». Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю после поражений

Ирина Шиманович в ужасе от хейтеров.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович, занимающая 205-ю позицию в рейтинге WTA, пожаловалась на травлю в социальных сетях. 29-летняя спортсменка опубликовала гневные сообщения с пожеланием смерти, которые ей присылали после неудачных матчей, и заявила, что такого «не заслуживает ни один человек».

«Я собираюсь поймать и убить тебя»

Накануне Шиманович вылетела с турнира WTA 250 в Мемфисе, где во втором круге уступила американке Кэти Волынец (4:6, 2:6). Вероятно, эта неудача и стала триггером для хейтеров.

«Представьте, у вас был плохой день на работе. И теперь тысячи незнакомцев желают тебе смерти из-за этого», — подписала теннисистка новое видео в своем аккаунте.

На нем Ирина демонстрирует гневные сообщения, которые ей прислали:

«Умри, умри, умри. Пусть вся твоя семья погибнет в автомобильной аварии».

«Сгори в аду вместе с твоим отцом».

«Я собираюсь поймать тебя и убить. Я обещаю сделать это», — гласят некоторые из них.

Вскоре Шиманович высказалась обо всех негативных комментариях.

Реакция спортсменки

Свою речь теннисистка начала с того, что никто не переживает поражения тяжелее самих спортсменов. «Когда я проигрываю, я теряю не просто матч. Я теряю рейтинговые очки, призовые и возможности. И поверьте, никто не ощущает эту потерю острее, чем я. Меньше всего спортсмену, выложившемуся на площадке без остатка, нужно открывать телефон и читать сообщения с пожеланиями смерти», — цитирует Ирину Telegram-канал «Своя подача».

Особенно остро Шиманович воспринимает комментарии о своем покойном отце.

«Говорить после смерти моего отца, что ему повезло не увидеть, как я играю… Ни один человек такого не заслуживает», — сказала теннисистка.

Также она призвала комментаторов в Сети быть добрее.

«Если вам нужно унизить другого, чтобы почувствовать себя лучше, значит, вы несете на душе тяжкий груз — куда более тяжелый, чем любой проигранный мною матч. Будьте добрее. Никогда не знаешь, с какими трудностями приходится бороться человеку», — резюмировала Ирина.

«Меня правда так ненавидят?»

К сожалению, теннисистам довольно часто приходится сталкиваться с хейтом в социальных сетях. В основном это происходит после поражений: люди, сделавшие неудачную ставку на матч, срывают злость на самих атлетах.

Согласно отчету Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (World Tennis), представители этого вида спорта в 2025 году получили более 12 тысяч оскорбительных сообщений. Из них 3726 были отнесены к категории серьезных нарушений, в том числе сообщения расистского и сексуального характера, а также содержащие угрозы.

Хейтеры не обходят стороной и лучших. На негативные комментарии жаловалась первая ракетка мира Арина Соболенко.

«Я редко читаю комментарии, но иногда вижу что-то в социальных сетях и спрашиваю менеджера: “Меня правда так ненавидят?” А потом я выхожу на стадион и чувствую огромную поддержку. И понимаю: в интернете таких людей очень мало, просто они очень громкие», — приводил ее слова Vogue.

Максим Клементьев

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