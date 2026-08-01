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Шнайдер третий раз в сезоне вышла в полуфинал

18-й ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне — 6:3, 6:4.

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Россиянка вышла в 15-й полуфинал в карьере и третий в этом сезоне.

Также Шнайдер одержала десятую победу на харде в этом году. Ее баланс на этом покрытии в 2026-м — 10:7.

Дальше она встретится с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке со счетом 0:3.

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