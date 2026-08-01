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Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

Шнайдер обыграла Самсонову и вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.

Встреча завершилась победой Шнайдер (18-я ракетка мира) над Самсоновой (70) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой (3).

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