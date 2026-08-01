Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой Шнайдер (18-я ракетка мира) над Самсоновой (70) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой (3).
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше