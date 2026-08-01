Фритц вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне после победы над Микельсеном

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 21-летнего соперника (40-я ракетка мира) 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 10).