Фритц вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне после победы над Микельсеном

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Алекса Микельсена в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 21-летнего соперника (40-я ракетка мира) 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 10).
В полуфинале Фритц встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Тэйлор Фритц (США, 3) — Алекс Микельсен (США) — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).