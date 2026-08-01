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Фритц вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне после победы над Микельсеном

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Алекса Микельсена в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Алекса Микельсена в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 21-летнего соперника (40-я ракетка мира) 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 10).

В полуфинале Фритц встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Тэйлор Фритц (США, 3) — Алекс Микельсен (США) — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).