Захарова проиграла Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла мексиканке Ренате Сарасуа в матче четвертьфинала турнира в Мемфисе — 4:6, 0:6.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 28-летняя Сарасуа (83-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (101-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-поинта (из 7).
В полуфинале Сарасуа сыграет с победительницей пары Дарья Видманова (Чехия) — Кэти Волынец (США).
Мемфис (США).
Турнир WTA The Memphis Classic.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Рената Сарасуа (Мексика) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:4, 6:0.