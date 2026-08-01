Захарова проиграла Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 28-летняя Сарасуа (83-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (101-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-поинта (из 7).