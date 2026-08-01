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Захарова проиграла Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла мексиканке Ренате Сарасуа в матче четвертьфинала турнира в Мемфисе — 4:6, 0:6.

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Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла мексиканке Ренате Сарасуа в матче четвертьфинала турнира в Мемфисе — 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 28-летняя Сарасуа (83-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (101-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-поинта (из 7).

В полуфинале Сарасуа сыграет с победительницей пары Дарья Видманова (Чехия) — Кэти Волынец (США).

Мемфис (США).

Турнир WTA The Memphis Classic.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Рената Сарасуа (Мексика) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:4, 6:0.