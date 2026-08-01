Ходар обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтина) выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (15-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 8).