Ходар обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 1:6, 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтина) выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (15-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 8).
В полуфинале Ходар сыграет с победителем пары Алехандро Табило (Чили) — Бен Шелтон (США).
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Рафаэль Ходар (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 1:6, 6:1, 6:4.