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Ходар обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 1:6, 6:1, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне — 1:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтина) выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (15-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 8).

В полуфинале Ходар сыграет с победителем пары Алехандро Табило (Чили) — Бен Шелтон (США).

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Рафаэль Ходар (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 1:6, 6:1, 6:4.