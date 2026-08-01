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Лютова сыграет с Калиевой в полуфинале турнира в Мемфисе

Американская теннисистка Ельвина Калиева победила соотечественницу Пейтон Стирнс в четвертьфинальном матче турнира в Мемфисе — 6:1, 2:6, 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Американская теннисистка Ельвина Калиева победила соотечественницу Пейтон Стирнс в четвертьфинальном матче турнира в Мемфисе — 6:1, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. 23-летняя Калиева (132-й номер мирового рейтинга) выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (58-я ракетка мира) 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта (из 8).

В полуфинале Калиева сыграет с россиянкой Кристиной Лютовой.

Мемфис (США).

Турнир WTA The Memphis Classic.

Призовой фонд 283 347 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Ельвина Калиева (США) — Пейтон Стирнс (США, 7) — 6:1, 2:6, 6:3.