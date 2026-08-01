Лютова сыграет с Калиевой в полуфинале турнира в Мемфисе

Американская теннисистка Ельвина Калиева победила соотечественницу Пейтон Стирнс в четвертьфинальном матче турнира в Мемфисе — 6:1, 2:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. 23-летняя Калиева (132-й номер мирового рейтинга) выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 24-летней соперницы (58-я ракетка мира) 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта (из 8).
В полуфинале Калиева сыграет с россиянкой Кристиной Лютовой.
Мемфис (США).
Турнир WTA The Memphis Classic.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Ельвина Калиева (США) — Пейтон Стирнс (США, 7) — 6:1, 2:6, 6:3.