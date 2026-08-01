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Козырева и Ламсден выиграли парный турнир в Мемфисе

Россиянка Козырева и британка Ламсден выиграли парный турнир WTA 250 в Мемфисе.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден стали победительницами парного турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

В финале Козырева и Ламсден обыграли пару Чжань Хаоцин (Тайвань)/Майя Джойнт (Австралия) со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут.

Для 27-летней Козыревой этот титул стал первым в карьере категории WTA 250. Она является победительницей шести турниров категории WTA 125 в парном разряде.