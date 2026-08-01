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Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне

Россиянка уступила американке Джессике Пегуле со счетом 5:7, 4:6.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Пегулы (1-й номер посева). Шнайдер была посеяна на турнире под 4-м номером. В финале американка сыграет против победительницы матча между японкой Наоми Осакой (3) и филиппинкой Александрой Эалой (без номера посева).

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Россиянка одержала 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 3 — в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В парном разряде Шнайдер доходила до этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (2025) и Открытом чемпионате Франции (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой теннисистка стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Пегуле 32 года, она располагается на 3-й позиции в мировом рейтинге. Американка выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде. Теннисистка является финалисткой Открытого чемпионата США 2024 года.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022).

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