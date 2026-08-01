16-летняя россиянка Лютова вышла в финал теннисного турнира в США

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.