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16-летняя россиянка Лютова вышла в финал теннисного турнира в США

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Кристина Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе.

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Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации. В финале россиянка сыграет против победительницы матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Дарьей Видмановой из Чехии, которые выступают на турнире без номера посева.

Лютовой 16 лет, она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой организации.

Калиевой 23 года, представительница США является 132-й ракеткой мира. Теннисистка не побеждала на соревнованиях WTA. Она не выступала в основной сетке на турнирах Большого шлема.

Турнир в Мемфисе относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Состязание завершится 2 августа. Его призовой фонд составляет $283 тыс.