Эала второй раз вышла в финал WTA

В матче с японкой она седьмой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20. В целом ее баланс с двадцаткой стал 11:12.
Филиппинка второй раз вышла в финал уровня WTA. В прошлом году она уступила Майе Джойнт в матче за титул в Истбурне.
Завтра 21-летняя Эала поборется с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке 0:1.
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