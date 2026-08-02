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Эала второй раз вышла в финал WTA

Александра Эала победила Наоми Осаку в полуфинале в Вашингтоне — 6:4, 6:2.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

В матче с японкой она седьмой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20. В целом ее баланс с двадцаткой стал 11:12.

Филиппинка второй раз вышла в финал уровня WTA. В прошлом году она уступила Майе Джойнт в матче за титул в Истбурне.

Завтра 21-летняя Эала поборется с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке 0:1.

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