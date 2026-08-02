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Фритц победил Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Вашингтоне — 6:3, 3:6, 6:3.

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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Вашингтоне — 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 3. На счету его 24-летнего соперника (33-я ракетка мира) 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 4).

В финале Фритц сыграет с победителем пары Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Тэйлор Фритц (США, 3) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 3:6, 6:3.