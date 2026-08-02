Фритц победил Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 3. На счету его 24-летнего соперника (33-я ракетка мира) 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 4).