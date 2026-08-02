Фритц победил Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил соотечественника Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Вашингтоне — 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. 28-летний Фритц (10-й номер мирового рейтинга) выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-поинта из 3. На счету его 24-летнего соперника (33-я ракетка мира) 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 4).
В финале Фритц сыграет с победителем пары Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Тэйлор Фритц (США, 3) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 3:6, 6:3.