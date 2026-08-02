Ходар победил Табило и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил чилийца Алехандро Табило в полуфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.
Встреча продолжлась 2 часа 26 минут. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтинга) выполнил 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов. На счету его 29-летнего соперника (30-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).
В финале Ходар сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.