Ходар победил Табило и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Встреча продолжлась 2 часа 26 минут. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтинга) выполнил 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов. На счету его 29-летнего соперника (30-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).