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Ходар победил Табило и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил чилийца Алехандро Табило в полуфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Ходар победил чилийца Алехандро Табило в полуфинальном матче турнира в Вашингтоне — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Встреча продолжлась 2 часа 26 минут. 19-летний Ходар (24-й номер мирового рейтинга) выполнил 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов. На счету его 29-летнего соперника (30-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

В финале Ходар сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.