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Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира в Мексике

Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира Жеа в финале турнира в Лос-Кабосе.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил французу Артюру Жеа в финальном матче турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, призовой фонд которого составлял 900 тысяч долларов.

Встреча завершилась поражением 68-й ракетки мира Шаповалова со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

Жеа 21 год, он занимает 127-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Француз впервые сыграл в финале турнира ATP-тура и завоевал свой дебютный титул.