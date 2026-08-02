Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира в Мексике

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Канадский теннисист Денис Шаповалов уступил французу Артюру Жеа в финальном матче турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе, призовой фонд которого составлял 900 тысяч долларов.
Встреча завершилась поражением 68-й ракетки мира Шаповалова со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
Жеа 21 год, он занимает 127-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Француз впервые сыграл в финале турнира ATP-тура и завоевал свой дебютный титул.