Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на свой дом в США

По информации портала, в 2025 году звёздная пара заплатила за своё имение $700 тысяч. В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от ураганов и наводнений, взносы за охрану, уборка улиц, обслуживание бассейна, сада и причала. Также известно, что за весь период владения россиянка и испанец потратили на содержание виллы 8 миллионов долларов.