16-летняя Лютова — 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA с 1990-го

Этот турнир был для 229-й ракетки мира первым турниром уровня WTA. Ранее она никогда не участвовала даже в квалификациях.
Лютовой 16 лет и 6 месяцев — она стала 13-й в списке самых молодых чемпионок турниров WTA с 1990-го. Из россиянок на момент завоевания трофея моложе нее были только Динара Сафина и Мария Шарапова.
За победу Лютова получит 37 390 долларов.
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