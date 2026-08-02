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16-летняя Лютова — 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA с 1990-го

Кристина Лютова стала чемпионкой турнира WTA 250 в Мемфисе. В финале россиянка, попавшая в основную сетку через квалификацию, победила 114-ю ракетку мира Дарью Видманову — 1:6, 6:1, 6:3. По ходу встречи она выиграла девять геймов подряд.

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Источник: Спортс‘’

Этот турнир был для 229-й ракетки мира первым турниром уровня WTA. Ранее она никогда не участвовала даже в квалификациях.

Лютовой 16 лет и 6 месяцев — она стала 13-й в списке самых молодых чемпионок турниров WTA с 1990-го. Из россиянок на момент завоевания трофея моложе нее были только Динара Сафина и Мария Шарапова.

За победу Лютова получит 37 390 долларов.

Чем хороша Кристина Лютова — новый вундеркинд женского тенниса.

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