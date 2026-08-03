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Россиянка Лютова в 16 лет выиграла дебютный турнир WTA

Кристина Лютова в финале в Мемфисе обыграла чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе (США) с призовым фондом $283 тыс.

В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летную чешку Дарью Видьманову, 114-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Лютова, 229-я ракетка мира, провела свой первый турнир в основной сетке WTA. Она пробилась в нее через квалификацию. В нынешнем сезоне Лютова выиграла три турнира ITF.

Россиянка выиграл первый титул WTA в карьере на своем первом же турнире.

Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выиграть турнир WTA.

В следующем обновлении рейтинга WTA Лютова прибавит примерно 103 позиции и станет 126-й ракеткой мира.