Россиянка Лютова в 16 лет выиграла дебютный турнир WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе (США) с призовым фондом $283 тыс.
В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летную чешку Дарью Видьманову, 114-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
Лютова, 229-я ракетка мира, провела свой первый турнир в основной сетке WTA. Она пробилась в нее через квалификацию. В нынешнем сезоне Лютова выиграла три турнира ITF.
Россиянка выиграл первый титул WTA в карьере на своем первом же турнире.
Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выиграть турнир WTA.
В следующем обновлении рейтинга WTA Лютова прибавит примерно 103 позиции и станет 126-й ракеткой мира.