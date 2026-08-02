16-летняя Лютова — маме после победы на турнире в Мемфисе: «Посмотри, чего мы добились»

Теперь я хочу поблагодарить свою команду — лучшую команду в мире, о которой только можно мечтать. Я невероятно благодарна и счастлива, что вы рядом со мной. Спасибо академии Gorin Tennis Academy за все, что она для меня сделала. Спасибо всем моим тренерам. Тиаго, спасибо тебе за твою работу, за то, что был рядом и в тяжелые, и в счастливые времена. Со мной бывает очень непросто, но ты отлично справляешься (смеется).