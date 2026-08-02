16-летняя Лютова — маме после победы на турнире в Мемфисе: «Посмотри, чего мы добились»

"Поздравляю тебя с потрясающей неделей здесь, в Мемфисе. Надеюсь, мы сыграем друг с другом еще очень-очень много раз. А мы встретимся (улыбается).
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении матча и всей этой недели. Вы невероятные. Вы дарите нам, теннисистам, столько энергии — это очень важно. Спасибо вам огромное.
Также хочу поблагодарить всех спонсоров и организаторов турнира, директора турнира, супервайзера, весь персонал, физиотерапевтов и наших замечательных болдетей. Вы выполняете, наверное, половину нашей работы, так что огромное вам спасибо.
Прежде всего я хочу поблагодарить семью, маму. Посмотри, чего мы добились. Посмотри, куда ты меня привела — с тех пор, как мне было три года. Ты проделала невероятную работу ради меня. Ты сделала для меня абсолютно все. Я безумно благодарна тебе и очень тебя люблю. Впереди у нас еще много таких моментов.
Спасибо моему брату, который всегда был для меня самой большой поддержкой в жизни. Я тоже очень тебя люблю. И передаю привет папе.
Теперь я хочу поблагодарить свою команду — лучшую команду в мире, о которой только можно мечтать. Я невероятно благодарна и счастлива, что вы рядом со мной. Спасибо академии Gorin Tennis Academy за все, что она для меня сделала. Спасибо всем моим тренерам. Тиаго, спасибо тебе за твою работу, за то, что был рядом и в тяжелые, и в счастливые времена. Со мной бывает очень непросто, но ты отлично справляешься (смеется).
Спасибо моему тренеру по физподготовке. Ты проделал потрясающую работу. Ты приехал всего на половину недели, так что спасибо, что был здесь вместе с нами. Спасибо моим спарринг-партнерам в Сиэтле, всем моим друзьям и всей остальной нашей команде. Спасибо нашему менеджеру.
Последнее, но не последнее по значимости… [Спасибо] Виталию. Виталию Горину. Я очень по нему скучаю и скоро с ним увижусь. Я очень тебе благодарна. Знаю, что ты сейчас меня слушаешь. Я очень тебя люблю. Я безмерно благодарна за то, что ты есть в моей жизни и в моей карьере. Спасибо за поддержку и за все, что ты для меня сделал.
Я невероятно счастлива выиграть этот титул. Также хочу поблагодарить бога за то, что на протяжении всей недели он хранил меня, помог оставаться здоровой, сохранять позитивный настрой и просто дарил мне жизнь — такой, какой она должна быть.
Спасибо всем в Мемфисе. Спасибо вам всем. Надеюсь, я еще сюда вернусь", — сказала россиянка во время церемонии награждения.
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