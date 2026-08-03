Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарпищев назвал уникальной победу 16-летней Лютовой в Мемфисе

Для россиянки это соревнование стало первым в карьере под эгидой WTA.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Кристина Лютова представляет российскую школу тенниса, и она большая молодец, что выиграла первый же турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором участвовала. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Лютова обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финальном матче турнира в американском Мемфисе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации.

«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются — это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», — сказал Тарпищев.

Для россиянки это соревнование стало первым в карьере под эгидой WTA. Лютова стала самой молодой за семь лет победительницей турнира WTA. В 2019 году 15-летняя американка Коко Гауфф выиграла турнир в австрийском Линце.