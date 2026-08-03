Андреева о титуле «Ролан Гаррос»: «Прошло какое-то время, и я думаю: “Ну, это было — и хорошо, я рада. Но нужно сосредоточиться на будущем”

— Рано или поздно тебе просто приходится это делать. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Но, конечно, мне было сложно, потому что у меня было немного времени, чтобы как следует насладиться победой. Мне пришлось сразу готовиться к травяному сезону. У меня была целая неделя тренировок на траве перед первым матчем, но, как мы знаем, все прошло не лучшим образом (улыбается).