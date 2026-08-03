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Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой из Узбекистана в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.

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Источник: РИА Новости Спорт

Встреча завершилась поражением 46-летней американки со счетом 4:6, 1:6. Для Уильямс это поражение стало 13-м подряд и 10-м в нынешнем году.

Уильямс, получившая wild card от организаторов турнира, занимает 664-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рахимова — 82-е.

Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).