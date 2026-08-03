Лютова взяла титул WTA в 16 лет! Как Шарапова и Сафина

16-летняя россиянка Кристина Лютова победила 114-й ракетку мира Дарью Видманову в финале турнира в Мемфисе (WTA 250), вернувшись в игру после тяжелейшего первого сета. В решающей партии Кристина не подала на матч при счете 5:2, чешка отыграла три матч-поинта. Однако уже в следующем гейме Лютова вновь показала невероятную невозмутимость: оформила очередной брейк (всего семь за матч) и взяла титул на дебютном турнире WTA. В Мемфисе уроженка Москвы обыграла трех представителей топ-100 (включая игрока топ-20 Екатерину Александрову) и прибавила более 100 позиций в рейтинге WTA. В понедельник, 3 августа она дебютирует в топ-130.
Отменная цепкость
Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в десятых годах, которая вышла в финал турнира WTA. Однако неправильно говорить, что прорыв Кристины стал абсолютной неожиданностью для специалистов. Стремительный прогресс россиянки начался еще до поездки в Мемфис. В начале 2026 года девушка занимала 714-е место в мировом рейтинге, но после этого за несколько месяцев она выиграла три профессиональных турнира ITF (включая два 100-тысячника подряд). На этих турнирах, которые проходили в США (после переезда в Америку в 2020 году Кристина играет исключительно в этой стране), она обыгрывала трех бывших теннисисток топ-100: Хулию Риеру, Аранту Рус и Мэддисон Бренгл.
Кристина являлась самой молодой теннисисткой в топ-500 WTA, но сейчас она уже стучится в первую сотню рейтинга. И это вполне заслуженно. На The Memphis Classic она не просто побеждала сильных соперниц, но и показывала классный, разнообразный теннис, а также свои бойцовские качества. Дважды отыгрывалась с 0:1 по сетам (включая финал), выиграла партию, уступая со счетом 0:4, выдержала более трех часов в нереальной жаре в матче с первой «сеяной». Справилась с нервами в полуфинале, когда у нее абсолютно не шла подача в первом сете с Эльвиной Калиевой.
«Не сказал бы, что Кристина как-то выделялась среди сверстниц, но самое главное ее качество — бороться за каждый мяч, не обращая внимания на ошибки. Лютова играет очень цепко, что очень важно», — заявил «СЭ» перед финалом тренер сборной России Андрей Ольховский.
Победитель 14 турниров ATP Дмитрий Турсунов, который, как и Лютова, тренировался у Виталия Горина в Вашингтоне, сравнил игру Кристины с топовыми теннисистами тура.
«Вроде бы в ее игре нет ничего сверхъестественного. Подача слабенькая, но каким-то образом она выигрывает. Кристина неплохо двигается. Ее антропометрия позволяет в достаточно раннем возрасте выйти на рабочие скорости женского тура. Цепкость отменная. Она не единственная в этом амплуа. Есть Александра Эала, Лейла Фернандес, Зейнеп Сенмез, Мария Бузкова. Есть врожденное игровое понимание, когда нужно просто отыграть мяч в корт, когда нужно упереться рогом, а когда можно сыграть активнее. Это компания таких игроков, как Мирра Андреева, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд и ко», — написал эксперт в своих социальных сетях.
В компании Шараповой, Сафиной и Гауфф
Подача — действительно пока самое слабое место Лютовой. Она скорее вводит мяч в игру, чем начинает атаку. И первый сет финальной игры с Видмановой показал, что это большая проблема. Чешка, которая также играла свой первый финал на уровне WTA (ранее не проходила дальше второго круга на уровне основного тура), сделала три брейка подряд и достаточно легко взяла первую партию.
После поражения 1:6 в первом сете многие могли подумать, что дело сделано, но тут на первый план вновь вышел характер Кристины.
«На мой взгляд, ее самое сильное оружие на данный момент — это невозмутимость по отношению к собственным ошибкам, проигранным розыгрышам и отданным геймам на подаче, — продолжил Турсунов. — Она стойко воспринимает любые “откаты” своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У Лютовой отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча. Посмотрим, как будет дальше. Есть много элементов, над которыми можно и нужно работать, чтобы становиться выше, быстрее, сильнее, но пока успех хоть и неочевиден, но закономерен, и он кроется не в идеальности, а в рутинности и хладнокровии удава».
И именно хладнокровие позволило Кристине перевернуть ход неудачного финала. Во втором сете она сделала брейк в четвертом гейме при равной игре (3:1), а затем и второй (5:1). На какое-то время это выключило Видманову из игры. Чешка много ошибалась, дарила легкие очки, плохо действовала на приеме и вскоре уже проигрывала со счетом 0:4 в решающей партии. Однако без драмы не обошлось. Вскоре Дарья отыграла один брейк (4:2), но Кристина тут же восстановила статус-кво (5:2).
Подать на матч не получилось. Видманова отыграла три матч-поинта и осталась в игре. Правда, ненадолго. Уже в следующем гейме Лютова вновь взяла подачу соперницы. Причем довольно буднично, без лишних нервов и эмоций. Как будто это ее не первый, а как минимум 10-й финал на уровне основного тура.
Кристина вошла в топ-15 самых молодых обладательниц титула WTA, расположившись на 13-м месте. Однако если брать современную эпоху тенниса (с 2000 года), то Лютова, которой на момент победы 16 лет и 181 день, — шестая в списке самых молодых чемпионок. Выше в этом списке только Мария Шарапова (16 лет, 196 дней), Динара Сафина (16 лет, 91 день), Тамира Пашек (15 лет и 292 дня), Коко Гауфф (15 лет и 214 дней), Николь Вайдишова (15 лет и 114 дней).
У всех этих теннисисток, пожалуй, за исключением Пашек, получилась замечательная карьера. А у Шараповой, Сафиной и Гауфф — звездная. Так что Кристина в хорошей компании. «Рождается звезда» — так пресс-служба WTA отреагировала на победу Лютовой. В обновленном рейтинге россиянка займет 126-е место.
Тимур Ганеев