Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open: «Это будет весело. Мы выложимся на полную»

«Я очень воодушевлена. Думаю, это будет весело. Играть с Новаком — это всегда весело. Микст… Я играла в нем всего один раз в жизни, я имею в виду на Больших шлемах. И мы выложимся на полную. Знаете, мы нацелены только на титул, думаю, это наша главная цель. Так что это будет весело и напряженно», — приводит слова Соболенко Punto de Break.