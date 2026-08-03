Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open: «Это будет весело. Мы выложимся на полную»

«Я очень воодушевлена. Думаю, это будет весело. Играть с Новаком — это всегда весело. Микст… Я играла в нем всего один раз в жизни, я имею в виду на Больших шлемах. И мы выложимся на полную. Знаете, мы нацелены только на титул, думаю, это наша главная цель. Так что это будет весело и напряженно», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Микст на US Open пройдет перед стартом одиночной сетки —
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше