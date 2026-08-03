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Соболенко — о миксте с Джоковичем на US Open: «Это будет весело. Мы выложимся на полную»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от предстоящего выступления в миксте с 24-кратным победителем турниров Большого шлема, сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате США.

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Источник: Getty Images

«Я очень воодушевлена. Думаю, это будет весело. Играть с Новаком — это всегда весело. Микст… Я играла в нем всего один раз в жизни, я имею в виду на Больших шлемах. И мы выложимся на полную. Знаете, мы нацелены только на титул, думаю, это наша главная цель. Так что это будет весело и напряженно», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Микст на US Open пройдет перед стартом одиночной сетки — 25—26 августа. Всего примут участие 16 пар.

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