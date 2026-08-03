Александрова встретится с Осорио во втором круге турнира в Торонто

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. 24-летняя Осорио (56-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-поинтов. На счету ее 28-летней соперницы (144-я ракетка мира) 0 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов (из 13).