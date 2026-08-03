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Александрова встретится с Осорио во втором круге турнира в Торонто

Колумбийская теннисистка Камила Осорио победила итальянку Лукрецию Стефанини в матче первого круга турнира в Торонто — 7:6 (7:4), 6:3.

Все о звездах российского тенниса

Колумбийская теннисистка Камила Осорио победила итальянку Лукрецию Стефанини в матче первого круга турнира в Торонто — 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. 24-летняя Осорио (56-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-поинтов. На счету ее 28-летней соперницы (144-я ракетка мира) 0 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов (из 13).

Во втором круге Осорио сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Торонто (Канада).

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 7 433 076 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Камила Осорио (Колумбия) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3.