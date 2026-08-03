Лютова стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года

По данным Opta, Лютова в возрасте 16 лет 175 дней стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года. Она уступила только хорватке Мирьяне Лучич, которая в 15 лет 50 дней победила на турнире в Боле в 1997 году.