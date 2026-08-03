Лютова стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года

Российская теннисистка Кристина Лютова победила представительницу Чехии Дарью Видманову в финале турнира WTA 250 в Мемфисе.
По данным Opta, Лютова в возрасте 16 лет 175 дней стала второй самой молодой чемпионкой дебютного турнира WTA с 1990 года. Она уступила только хорватке Мирьяне Лучич, которая в 15 лет 50 дней победила на турнире в Боле в 1997 году.
Финал турнира в Мемфисе состоялся 2 августа и завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Лютова занимает 229-е место в мировом рейтинге.
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