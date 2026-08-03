Мирра Андреева — о тренере Мартинес: «Я узнаю ее все лучше и лучше, а она меня очень хорошо знает»

Для меня важно иметь стабильного тренера, который всегда рядом. Я всегда была такой; думаю, за свою карьеру у меня было всего четыре тренера, и с каждым из них я работала больше года. Мне нравится, когда команда сопровождает меня долгое время, потому что я считаю, что когда ты работаешь с командой год или больше, вы узнаете друг друга хорошо — как на личном, так и на профессиональном уровне, а также как спортсмены и тренеры. Так что для меня важно, чтобы она хотела продолжать работать со мной. У нас отличные отношения, и я надеюсь, что так будет и дальше", — цитирует 19-летнюю спортсменку Punto de Break.