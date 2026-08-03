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Мирра Андреева — о тренере Мартинес: «Я узнаю ее все лучше и лучше, а она меня очень хорошо знает»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей работе с испанским тренером Кончитой Мартинес.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей работе с испанским тренером Кончитой Мартинес.

"Думаю, у нас отличное начало, и я бы не сказала, что в наших отношениях что-то изменилось. Очень важно иметь эту границу, ту, которую нельзя нарушать, ту, которая не превращается в дружбу только потому, что это отношения игрока и тренера. Мы обе понимаем и знаем, где эта граница, поэтому я думаю, это тоже важно. Но, не знаю, наверное, мы также чувствуем себя очень комфортно друг с другом. Я узнаю ее все лучше и лучше, а она меня очень хорошо знает.

Для меня важно иметь стабильного тренера, который всегда рядом. Я всегда была такой; думаю, за свою карьеру у меня было всего четыре тренера, и с каждым из них я работала больше года. Мне нравится, когда команда сопровождает меня долгое время, потому что я считаю, что когда ты работаешь с командой год или больше, вы узнаете друг друга хорошо — как на личном, так и на профессиональном уровне, а также как спортсмены и тренеры. Так что для меня важно, чтобы она хотела продолжать работать со мной. У нас отличные отношения, и я надеюсь, что так будет и дальше", — цитирует 19-летнюю спортсменку Punto de Break.

Андреева занимает 5-е место в мировом рейтинге. На турнире, который стартовал в Торонто, она начнет выступление со второго круга.

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