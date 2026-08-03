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Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати

Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный турнир категории WTA 1000 в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа, сообщается на странице соревнования в соцсети X.

Последний раз сестры выступали вместе в парном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года, где проиграли в первом круге чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой. Уильямс должны были сыграть на Уимблдонском теннисном турнире 2026 года, однако вынуждены были сняться из-за травмы Серены.

Вместе Серена и Винус Уильямс, которым сейчас 44 и 46 лет соответственно, выиграли 14 турниров Большого шлема в парном разряде и трижды становились олимпийскими чемпионками.