Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати

Последний раз сестры выступали вместе в парном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года, где проиграли в первом круге чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой. Уильямс должны были сыграть на Уимблдонском теннисном турнире 2026 года, однако вынуждены были сняться из-за травмы Серены.