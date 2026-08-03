Фриц — Ходару после финала в Вашингтоне: «То, чего вы с отцом добились в твои 19 лет, просто невероятно»

«Спасибо вам за все. В последнее время мне часто приходилось произносить такие речи, но не в качестве победителя. Поэтому особенно приятно, что на этот раз мои слова значат немного больше. Спасибо за все, что вы для меня делаете, за то, что постоянно держите меня в тонусе. Знаю, это непросто», — сказал Фриц на церемонии награждения.