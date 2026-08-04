Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге WTA после выигрыша дебютного турнира

Прошедший турнир стал первым для 16-летней Лютовой на уровне WTA. До его начала она была 229-й ракеткой мира. На ее счету стало 604 очка.
Лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (8 550). В тройку лучших теннисисток планеты по-прежнему входят представительница Казахстана Елена Рыбакина (8 056) и американка Джессика Пегула (6 625). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева (5 293), занимающая 5-ю позицию в рейтинге.
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