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Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге WTA после выигрыша дебютного турнира

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Россиянка Кристина Лютова, победившая на турнире в американском Мемфисе, занимает 126-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

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Источник: Getty Images

Прошедший турнир стал первым для 16-летней Лютовой на уровне WTA. До его начала она была 229-й ракеткой мира. На ее счету стало 604 очка.

Лидером мирового рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (8 550). В тройку лучших теннисисток планеты по-прежнему входят представительница Казахстана Елена Рыбакина (8 056) и американка Джессика Пегула (6 625). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева (5 293), занимающая 5-ю позицию в рейтинге.

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