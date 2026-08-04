US Open опубликовал вторую волну заявок на микст — Винус сыграет с Бубликом, Калинская — с Музетти

Заявочное окно закроется 17 августа — тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.