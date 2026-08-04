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US Open опубликовал вторую волну заявок на микст — Винус сыграет с Бубликом, Калинская — с Музетти

Организаторы US Open дополнили состав участников турнира в миксте.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Ранее уже были объявлены 16 команд, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича. Теперь список пополнился, и всего в заявку вошли 29 команд.

Среди новых имен:

Винус Уильямс и Александр Бублик;

Каролина Мухова и Якуб Меньшик;

Алена Остапенко и Марсело Аревало;

Элина Свитолина и Гаэль Монфис;

Кэти Болтер и Алекс де Минаур;

Габриэла Дабровски и Харри Хелиевара;

Мария Саккари и Карен Хачанов;

Эмма Наварро и Томми Пол;

Татьяна Мария и Валентин Вашеро;

Анна Калинская и Лоренцо Музетти;

Риз Брантмайер и Майкл Чжэн;

Деми Схюрс и Джулиан Кэш;

Кэти Макнелли и Роберт Кэш.

Заявочное окно закроется 17 августа — тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.

Сам турнир пройдет 25−26 августа на кортах Артура Эша и Луи Армстронга.

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