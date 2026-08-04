US Open опубликовал вторую волну заявок на микст — Винус сыграет с Бубликом, Калинская — с Музетти

Ранее уже были объявлены 16 команд, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича. Теперь список пополнился, и всего в заявку вошли 29 команд.
Среди новых имен:
Винус Уильямс и Александр Бублик;
Каролина Мухова и Якуб Меньшик;
Алена Остапенко и Марсело Аревало;
Элина Свитолина и Гаэль Монфис;
Кэти Болтер и Алекс де Минаур;
Габриэла Дабровски и Харри Хелиевара;
Мария Саккари и Карен Хачанов;
Эмма Наварро и Томми Пол;
Татьяна Мария и Валентин Вашеро;
Анна Калинская и Лоренцо Музетти;
Риз Брантмайер и Майкл Чжэн;
Деми Схюрс и Джулиан Кэш;
Кэти Макнелли и Роберт Кэш.
Заявочное окно закроется 17 августа — тогда определятся шесть пар с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде, которые попадут в основную сетку напрямую. Еще восемь мест распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Оставшиеся два места разыграют в квалификации 24 августа, где сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.
Сам турнир пройдет 25−26 августа на кортах Артура Эша и Луи Армстронга.