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Эала сфотографировалась с трофеем пятисотника в Вашингтоне

Александра Эала провела фотосессию с трофеем турнира WTA 500 в Вашингтоне. Филиппинка победила в финале Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:0) и взяла дебютный титул.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Александра Эала провела фотосессию с трофеем турнира WTA 500 в Вашингтоне. Филиппинка победила в финале Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:0) и взяла дебютный титул.

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