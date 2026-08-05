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Рублев проиграл Цзюньчэну во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл китайцу Шан Цзюньчэну во втором круге турнира в Монреале — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл китайцу Шан Цзюньчэну во втором круге турнира в Монреале — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа 45 минут. 28-летний россиянин подал 12 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующий соперник Цзюньчэна определится в матче Лучано Дардери — Габриэль Диалло.

Монреаль (Канада).

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.

Призовой фонд 9 415 724 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Фабиан Марожан (Венгрия) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — 6:4, 6:3.

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:5), 7:5.

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3.

Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 6:3, 2:6, 6:2.

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:2.

Даниэль Мерида (Испания) — Лиам Драксл (Канада, WC) — 3:6, 6:4, 6:4.

Алексей Попырин (Австралия, Q) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 4:6, 7:5, 6:3.

Валентин Ройе (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1:6, 7:5, 6:2.

Закари Свайда (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 4:6, 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока.

Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 6:4.

Второй круг.

Шан Цзюньчэн (Китай) — Андрей Рублев (Россия, 10) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

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