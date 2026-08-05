Рублев проиграл Цзюньчэну во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл китайцу Шан Цзюньчэну во втором круге турнира в Монреале — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).
Матч длился 2 часа 45 минут. 28-летний россиянин подал 12 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 7).
Следующий соперник Цзюньчэна определится в матче Лучано Дардери — Габриэль Диалло.
Монреаль (Канада).
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers.
Призовой фонд 9 415 724 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Фабиан Марожан (Венгрия) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — 6:4, 6:3.
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:5), 7:5.
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3.
Теренс Атман (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 6:3, 2:6, 6:2.
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:2.
Даниэль Мерида (Испания) — Лиам Драксл (Канада, WC) — 3:6, 6:4, 6:4.
Алексей Попырин (Австралия, Q) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 4:6, 7:5, 6:3.
Валентин Ройе (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1:6, 7:5, 6:2.
Закари Свайда (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 4:6, 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока.
Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 6:4.
Второй круг.
Шан Цзюньчэн (Китай) — Андрей Рублев (Россия, 10) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).