Алькарас снялся с «Мастерса» в Цинциннати — испанец не играет с апреля из-за травмы запястья

Напомним, 14 апреля во время стартового матча на пятисотнике в Барселоне Алькарас травмировал правое запястье. Он выиграл встречу, но затем снялся с турнира, а также со всех последующих, включая «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
В конце июля появились видео Алькараса с тренировки на открытом корте, где он работал над ударами справа.
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Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше