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Алькарас снялся с «Мастерса» в Цинциннати — испанец не играет с апреля из-за травмы запястья

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Карлос Алькарас пропустит «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет 13−23 августа. Испанец — действующий чемпион турнира.

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Источник: Спортс‘’

Напомним, 14 апреля во время стартового матча на пятисотнике в Барселоне Алькарас травмировал правое запястье. Он выиграл встречу, но затем снялся с турнира, а также со всех последующих, включая «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

В конце июля появились видео Алькараса с тренировки на открытом корте, где он работал над ударами справа.

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