Рублев с пяти матчболов проиграл 281-й ракетке мира Цзюньчэну

Рублев впервые в карьере уступил в матче на уровне ATP сопернику, который не входит в топ-250 — ранее его баланс был 13:0.
16-я ракетка мира проиграл в первой же встрече на четвертом «Мастерсе» в сезоне.
Цзюньчэн второй раз в карьере прошел дальше второго круга на «Мастерсе». Он также впервые с октября прошлого года обыграл соперника из топ-20 — тогда на «Мастерсе» в Шанхае он победил Карена Хачанова.
Дальше китаец сыграет с Лучано Дардери или Габриэлем Диалло.
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