Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев с пяти матчболов проиграл 281-й ракетке мира Цзюньчэну

Андрей Рублев выбыл во втором круге «Мастерса» в Монреале. Финалист 2024 года проиграл на старте турнира 281-й ракетке мира Шану Цзюньчэну со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5). По ходу решающего сета россиянин вел 5:2, а затем у него было пять матчболов на приеме при счете 5:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Рублев впервые в карьере уступил в матче на уровне ATP сопернику, который не входит в топ-250 — ранее его баланс был 13:0.

16-я ракетка мира проиграл в первой же встрече на четвертом «Мастерсе» в сезоне.

Цзюньчэн второй раз в карьере прошел дальше второго круга на «Мастерсе». Он также впервые с октября прошлого года обыграл соперника из топ-20 — тогда на «Мастерсе» в Шанхае он победил Карена Хачанова.

Дальше китаец сыграет с Лучано Дардери или Габриэлем Диалло.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше