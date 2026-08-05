Рублев с пяти матчболов проиграл 281-й ракетке мира Цзюньчэну

Андрей Рублев выбыл во втором круге «Мастерса» в Монреале. Финалист 2024 года проиграл на старте турнира 281-й ракетке мира Шану Цзюньчэну со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5). По ходу решающего сета россиянин вел 5:2, а затем у него было пять матчболов на приеме при счете 5:4.