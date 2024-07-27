Волейболисты cборной Италии обыграли Бразилию в стартовом матче Олимпиады в Париже
27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир.
27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир.
В матче 1-го тура предварительного этапа группы B cборная Италии в четырёх сетах обыграла Бразилию 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21).
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.
Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.