Cезонные решения: в нашем волейболе появился уникальный турнир

Несмотря на это, тренера бело-голубых перформанс диагонального порадовал. «Начался турнир здорово, игра интересная. И та и другая команда показывали хороший волейбол. Местами, конечно, были ошибки — в спорте так бывает, но мне понравилась игра. Я очень рад за Макса Сапожкова, он показал высочайший уровень. Хотелось бы видеть такой же высочайший уровень и в чемпионате. Хочу поздравить победителей! Откровенно говоря, не вижу сегодня проигравших — классный формат, всё хорошо», — говорил Брянский после матча.