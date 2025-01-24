Волейболистки «Минчанки» уступили чемпионкам России в матче Суперлиги

Поединок 20-тура Суперлиги наши девушки проводили в Казани против лучшей команды текущего сезона — «Динамо-Ак Барса». В нынешнем розыгрыше турнира казанские волейболистки пока обходятся без поражений, за предыдущие 18 матчей действующие чемпионки России и обладательницы Кубка страны отдали соперницам всего четыре сета.
Не удалось зацепиться за очки и «Минчанке», хотя в стартовой партии белоруски долгое время играли с хозяйками площадки на равных. Команды дошли до цифр 16:16, но концовку сета «Динамо-Ак Барс» провел гораздо мощнее, выиграв отрезок со счетом 25:17. В следующих партиях наши спортсменки также были на приличном отдалении — 13:25, 16:25 и итоговые 0:3 по сетам.
Это поражение стало для подопечных Ольги Пальчевской пятым кряду и 16-м в двадцати матчах сезона. На данный момент «Минчанка» занимает 12-е место среди 14 команд Суперлиги, набрав 14 очков. Следующий поединок в женском чемпионате России по волейболу столичный клуб проведет 2 февраля в Туле против местной «Тулицы», которая идет в таблице десятой.