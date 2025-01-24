Волейболистки «Минчанки» уступили чемпионкам России в матче Суперлиги

Не удалось зацепиться за очки и «Минчанке», хотя в стартовой партии белоруски долгое время играли с хозяйками площадки на равных. Команды дошли до цифр 16:16, но концовку сета «Динамо-Ак Барс» провел гораздо мощнее, выиграв отрезок со счетом 25:17. В следующих партиях наши спортсменки также были на приличном отдалении — 13:25, 16:25 и итоговые 0:3 по сетам.