«Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» разыграют золото чемпионата России. В прошлом году команды тоже бились в финале

PARI Суперлига. Женщины. Полуфинал. 5-й матч
«Локомотив» — «Ленинградка» — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17)
В женской суперлиге осталось провести только медальные противостояния. В финале сойдутся казанский «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». Год назад именно эти команды разыгрывали между собой золото чемпионата России. Тогда исход противостояния решался в пятом матче, который проходил в столице Татарстана. В итоге сухую победу в нем одержали хозяйки площадки. В поединке за бронзу суперлиги в этом сезоне поспорят «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка».
Превосходство «Динамо-Ак Барс»
Сейчас «Динамо-Ак Барс» выглядит безупречной командой, которая практически не допускает осечек. За сезон в разных соревнованиях казанки уступили только в трех матчах, которые не имели для них серьезного турнирного значения. Первое поражение случилось от «Уралочки» на групповом этапе Кубка Легенд, два других нанесли волейболистки «Локомотива» — в полуфинале Кубка России и в 21-м туре суперлиги.
До финала «Динамо-Ак Барс» долетело без проблем, затратив минимум встреч. В четвертьфинале в двух матчах со счетом 3:0 подопечные Зорана Терзича взяли верх над краснодарским «Динамо», а в полуфинальной серии до трех побед были сильнее «Заречья-Одинцово».
Подмосковный клуб в первом раунде плей-офф сумел остановить столичное «Динамо», но в полуфинале казанки позволили «Заречью» взять только одну партию. Ее удалось вырвать со счетом 27:25 во втором матче, который проходил в столице Татарстана. Однако действующий чемпион быстро пришел в себя и в ответ разгромил гостей (25:13), оформив победу в поединке.
В третьем матче казанский клуб не смутила шумная поддержка одинцовских трибун. В трех партиях на классе «Динамо-Ак Барс» добыло путевку в финал.
«Игра получилась интересной по накалу и содержанию. Мы настраивались на борьбу в Одинцове. Сыграли чище, чем во второй игре серии, — говорил тренер финалисток Сергей Сикачев. — Хорошо, что закончили серию в трех матчах. У нас будет время на отдых и подготовку к финалу».
Характер «Локомотива»
Другая полуфинальная серия между «Локомотивом» и «Ленинградкой» получилась более напряженной и дошла до решающего пятого матча. В первом раунде плей-офф оба клуба тоже провели максимальное количество встреч — по три.
Противостояние стартовало в Калининграде, в котором команды играли на равных. Матч логично докатился до тай-брейка, где гости проявили большую самоотверженность и затормозили атаку «Локо». «Мы играем как мушкетеры: один за всех и все за одного. Наша сила в том, что играем друг за друга. Все бросаются под мяч, помогают в защите. Пусть не всегда все получается, но сегодня все вышло в нашу пользу», — радовался после матча главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Александр Кашин.
Уехать из Калининграда с двумя победами для «Ленинградки» было бы большим успехом, но во второй встрече «Локо» ответил жестко. Хозяйки учли ошибки стартовой встречи, вышли на игру с максимальным настроем и не дали соперницам взять ни одного сета. Чудеса в защите «Ленинградке» в этом матче не помогли.
Переехав в Санкт-Петербург, «пчелки» снова повели в серии. На этот раз весомый вклад в сухую победу «Ленинградки» внесла атака, которая была вариативнее, чем у соперниц. «Для нас это не свойственная игра, — признавал главный тренер “Локомотива” Андрей Воронков. — Естественно, игроки расстроены. Будем анализировать и брать рациональные зерна для того, чтобы следующая игра не была похожа на предыдущую».
И все-таки железнодорожницам удалось вернуть серию в Калининград. Причем сделали они это уверенно и мощно, снеся хозяек с корта в четвертом матче. После игры Кашин взял всю вину за поражение на себя. Такой «Локомотив» было уже не остановить. В решающем матче калининградки сразу понеслись в финал. Конечно, «Ленинградка» искала нужные эмоции и старалась выравнять игру, но в нужные моменты гости не справлялись с приемом и атакой «Локо», в которой как всегда безжалостна была Эбрар Каракурт.
Сейчас у калининградок не так много времени на то, чтобы перевести дух. Финальная серия до трех побед стартует уже 8 апреля в Казани.
Михаил Кузнецов