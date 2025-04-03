«Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» разыграют золото чемпионата России. В прошлом году команды тоже бились в финале

Противостояние стартовало в Калининграде, в котором команды играли на равных. Матч логично докатился до тай-брейка, где гости проявили большую самоотверженность и затормозили атаку «Локо». «Мы играем как мушкетеры: один за всех и все за одного. Наша сила в том, что играем друг за друга. Все бросаются под мяч, помогают в защите. Пусть не всегда все получается, но сегодня все вышло в нашу пользу», — радовался после матча главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Александр Кашин.