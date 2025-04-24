МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главный тренер подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков возглавил женскую сборную России, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). В среду состоялось заседание экспертного совета ВФВ, на котором была рекомендована кандидатура Ушакова. Также на пост претендовали Юрий Маричев, Александр Кашин и Иван Пух. В четверг президиум ВФВ утвердил Ушакова на должность главного тренера женской сборной России до 2028 года. Специалист возглавит национальную команду во второй раз в карьере. Первое назначение Ушакова было в 2017 году. «Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона-2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал. Относительно планов, хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу», — сказал Ушаков. В сезоне-2024/25 «Заречье-Одинцово» под руководством Ушакова завоевало бронзовые медали Суперлиги.