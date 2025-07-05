Самая красивая волейболистка планеты готовится к новой роли: фото бразильской красавицы

Бразильская волейболистка Кей Алвес давно покорила мир не только спортивными достижениями, но и своей невероятной красотой. Успешная спортсменка, востребованная модель и настоящая звезда соцсетей — её аккаунты насчитывают более 17 миллионов подписчиков, а доходы с рекламы и фотосессий в мужских журналах превышают заработки в профессиональном спорте.