Самая красивая волейболистка планеты готовится к новой роли: фото бразильской красавицы

В 2023 году Кей объявила о завершении карьеры, чтобы сосредоточиться на медиа-проектах, но сделала исключение ради участия в первой профессиональной женской волейбольной лиге США. Однако теперь её прощание с большим спортом, видимо, окончательно — Алвес готовится стать мамой!
Счастливая новость появилась в её соцсетях: Кей опубликовала трогательные фото и видео со своим женихом — бразильским кантри-исполнителем Бруно Росо. На кадрах уже заметен округлившийся животик, подтверждающий скорое пополнение в семье.
В нашей галерее собрали лучшие фото бразильской красавицы.