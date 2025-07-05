Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая красивая волейболистка планеты готовится к новой роли: фото бразильской красавицы

Бразильская волейболистка Кей Алвес давно покорила мир не только спортивными достижениями, но и своей невероятной красотой. Успешная спортсменка, востребованная модель и настоящая звезда соцсетей — её аккаунты насчитывают более 17 миллионов подписчиков, а доходы с рекламы и фотосессий в мужских журналах превышают заработки в профессиональном спорте.

10

В 2023 году Кей объявила о завершении карьеры, чтобы сосредоточиться на медиа-проектах, но сделала исключение ради участия в первой профессиональной женской волейбольной лиге США. Однако теперь её прощание с большим спортом, видимо, окончательно — Алвес готовится стать мамой!

Счастливая новость появилась в её соцсетях: Кей опубликовала трогательные фото и видео со своим женихом — бразильским кантри-исполнителем Бруно Росо. На кадрах уже заметен округлившийся животик, подтверждающий скорое пополнение в семье.

В нашей галерее собрали лучшие фото бразильской красавицы.