Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?

«Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех — Россия и Беларусь получали бы солидную международную практику, остальные сборные — хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона. Другие команды с энтузиазмом восприняли саму возможность обсуждения этой идеи. Но, к сожалению, в дело вмешались не политические, а технические причины: с визами, логистикой и перелётами. Нужно учитывать то, что у большинства федераций планирование всех мероприятий на летне-осенний период велось задолго до начала сезона сборных, и не всегда возможно изменить эти планы. В итоге мы сыграем с нашими друзьями из Беларуси два товарищеских матча в конце августа», — рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.