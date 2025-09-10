Сборная Италии — самая крутая волейбольная команда мира. Почему её никто не может победить

Золотая команда Хулио Веласко выигрывает турнир за турниром, переписывая историю. Сам аргентинский наставник высоко оценил подопечных: «После победы на чемпионате мира, Олимпийских играх и двух Лигах наций я считаю, что эта команда в будущем запомнится как легендарная, как и несколько других. Я очень горжусь ими. Они выиграли два очень сложных матча за последние два дня, и они делают всё возможное каждый день на практике и действительно заслуживают всего, чего достигли».