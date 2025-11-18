Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Ленинградка» сыграет с краснодарским «Динамо», казанское «Динамо» против «Омички», другие матчи

18—19 ноября на женском чемпионате России пройдут матчи 9-го тура.

Источник: Спортс"

Пари Суперлига по волейболу.

Женщины.

9-й тур.

18 ноября.

Ленинградка — Динамо Краснодар — 19.00.

Динамо-Ак Барс Казань — Омичка — 19.30.

19 ноября.

Динамо Метар — Уралочка — 17.00.

Протон — Локомотив — 18.00.

Тулица — Енисей — 18.30.

Динамо Москва — Минчанка — 19.00.

Корабелка — Заречье-Одинцово — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: начало матчей — московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 7 побед — 1 поражение (21 очко), Заречье-Одинцово — 7−1 (21), Уралочка — 5−3 (18), Локомотив — 5−3 (16), Протон — 4−4 (12), Ленинградка — 4−4 (12), Тулица — 4−4 (12), Динамо Москва — 4−4 (11), Корабелка — 4−4 (11), Омичка — 3−5 (10), Динамо Метар — 3−5 (7), Енисей — 2−6 (6), Минчанка — 2−6 (6), Динамо Краснодар — 2−6 (5).