Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Ленинградка» сыграет с краснодарским «Динамо», казанское «Динамо» против «Омички», другие матчи

Пари Суперлига по волейболу.
Женщины.
9-й тур.
18 ноября.
Ленинградка — Динамо Краснодар — 19.00.
Динамо-Ак Барс Казань — Омичка — 19.30.
19 ноября.
Динамо Метар — Уралочка — 17.00.
Протон — Локомотив — 18.00.
Тулица — Енисей — 18.30.
Динамо Москва — Минчанка — 19.00.
Корабелка — Заречье-Одинцово — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: начало матчей — московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 7 побед — 1 поражение (21 очко), Заречье-Одинцово — 7−1 (21), Уралочка — 5−3 (18), Локомотив — 5−3 (16), Протон — 4−4 (12), Ленинградка — 4−4 (12), Тулица — 4−4 (12), Динамо Москва — 4−4 (11), Корабелка — 4−4 (11), Омичка — 3−5 (10), Динамо Метар — 3−5 (7), Енисей — 2−6 (6), Минчанка — 2−6 (6), Динамо Краснодар — 2−6 (5).