Скончалась экс-волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь

Экс-волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь умерла на 85-м году жизни.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывшая волейболистка «Уралочки» и супруга вице-президента екатеринбургского клуба Николая Карполя Галина Карполь умерла на 85-м году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причины смерти бывшей волейболистки не сообщаются.

«Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной “Уралочке”, здесь же провела карьеру тренерскую — в дубле “Уралочки” готовила игроков для основной команды. А свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю, став его музой, верной спутницей и главным другом. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо, и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки», — говорится в сообщении клуба.

В составе клуба Галина Карполь выступала на протяжении 12 лет в качестве игрока, после чего столько же провела в команде как тренер.