Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки «Динамо — Ак Барса» в четвертый раз выиграли Суперкубок России

В финале казанский клуб обыграл «Заречье-Одинцово».

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб «Динамо — Ак Барс» обыграл «Заречье-Одинцово» в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди женских команд. Турнир прошел в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 3−2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.

В полуфинале «Динамо — Ак Барс» со счетом 3−0 обыграло «Ленинградку». Подмосковная команда победила калининградский «Локомотив» (3−2).

«Динамо — Ак Барс» в четвертый раз выиграло Суперкубок России и стало рекордсменом по этому показателю. Три трофея завоевало московское «Динамо», один — калининградский «Локомотив».