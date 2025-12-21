Волейболистки «Динамо — Ак Барса» в четвертый раз выиграли Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб «Динамо — Ак Барс» обыграл «Заречье-Одинцово» в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди женских команд. Турнир прошел в Калининграде.
Встреча завершилась со счетом 3−2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.
В полуфинале «Динамо — Ак Барс» со счетом 3−0 обыграло «Ленинградку». Подмосковная команда победила калининградский «Локомотив» (3−2).
«Динамо — Ак Барс» в четвертый раз выиграло Суперкубок России и стало рекордсменом по этому показателю. Три трофея завоевало московское «Динамо», один — калининградский «Локомотив».