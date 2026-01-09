Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Ленинградка» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против «Локомотива» и другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
17-й тур.
9 января, пятница.
Ленинградка — Енисей — 19.00.
10 января, суббота.
Омичка — Протон — 13.00.
Динамо Москва — Локомотив — 17.00.
11 января, воскресенье.
Тулица — Динамо-Ак Барс Казань — 16.30.
Динамо Краснодар — Динамо-Метар — 17.00.
Корабелка — Уралочка — 17.00.
12 января, понедельник.
Заречье-Одинцово — Минчанка — 19.30.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 14 побед — 2 поражения (43 очка), Уралочка — 12−4 (39), Заречье-Одинцово — 12−4 (36), Локомотив — 10−6 (30), Динамо Москва — 10−6 (29), Ленинградка — 9−5 (26), Корабелка — 8−8 (22), Тулица — 7−9 (23), Омичка — 7−8 (21), Протон — 7−9 (20), Динамо-Метар — 6−10 (16), Енисей — 4−12 (11), Динамо Краснодар — 3−13 (9), Минчанка — 2−14 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.