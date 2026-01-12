Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли МГТУ в матче Суперлиги

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3−2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10).
«Локомотив» одержал 15-ю победу при трех поражениях и поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги. МГТУ с двумя победами и 16 поражениями занимает последнюю, 16-ю строчку.
В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с клубом «Газпром-Югра» из Сургута 17 января, а МГТУ днем позднее также в гостях встретится с «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.
Результаты других матчей:
- «Оренбуржье» (Оренбург) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3−0 (30:28, 25:11, 27:25);
- «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3−0 (26:24, 28:26, 25:21);
- «Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль) — 3−0 (25:17, 25:15, 25:22).