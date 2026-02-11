Ричмонд
Волейболистки «Локомотива» обыграли «Протон» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» на своей площадке обыграли саратовский «Протон» в матче 22-го тура чемпионата России.

Источник: Пресс-служба ЖВК "Локомотив"

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3−1 (18:25, 25:17, 25:21, 25:21) в пользу хозяек.

«Локомотив», одержавший 13-ю победу при девяти поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» потерпел 13-е поражение при 9 победах и располагается на девятой позиции.

В 23-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» 14 февраля, а двумя днями позднее «Протон» на выезде сыграет против петербургской «Корабелки».

В другом матче дня тульская «Тулица» на выезде обыграла красноярский «Енисей» — 3−0 (25:19, 25:21, 25:18).