Волейболистки «Локомотива» обыграли «Протон» в матче чемпионата России

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3−1 (18:25, 25:17, 25:21, 25:21) в пользу хозяек.
«Локомотив», одержавший 13-ю победу при девяти поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» потерпел 13-е поражение при 9 победах и располагается на девятой позиции.
В 23-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» 14 февраля, а двумя днями позднее «Протон» на выезде сыграет против петербургской «Корабелки».
В другом матче дня тульская «Тулица» на выезде обыграла красноярский «Енисей» — 3−0 (25:19, 25:21, 25:18).