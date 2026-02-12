Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболистки «Заречья» обыграли «Корабелку» в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло петербургскую «Корабелку» в матче 22-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Соцсети

Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3−0 (33:31, 25:14, 25:16) в пользу домашней команды.

«Заречье-Одинцово» с 15 победами занимает третье место в таблице чемпионата, «Корабелка» (11 побед) идет восьмой.