Волейболистки «Заречья» обыграли «Корабелку» в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло петербургскую «Корабелку» в матче 22-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3−0 (33:31, 25:14, 25:16) в пользу домашней команды.
«Заречье-Одинцово» с 15 победами занимает третье место в таблице чемпионата, «Корабелка» (11 побед) идет восьмой.