Волейболистки «Тулицы» обыграли «Ленинградку» в матче Суперлиги

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Волейболистки «Тулицы» обыграли петербургскую «Ленинградку» в матче 23-го тура Суперлиги.

Источник: официальная страница ЖВК "Тулица" ВКонтакте

Встреча в Туле завершилась победой хозяек со счетом 3−2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13).

«Тулица» (12 побед, 11 поражений) занимает седьмое место в таблице Суперлиги. «Ленинградка» (14 побед, 8 поражений) идет пятой.

В следующем туре «Тулица» сыграет с клубом «Заречье-Одинцово» в гостях 21 февраля. «Ленинградка» днем позже примет московское «Динамо».

В другом матче тура екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» на домашней площадке обыграл калининградский «Локомотив» со счетом 3−2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).