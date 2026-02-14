Волейболистки «Тулицы» обыграли «Ленинградку» в матче Суперлиги

Встреча в Туле завершилась победой хозяек со счетом 3−2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13).
«Тулица» (12 побед, 11 поражений) занимает седьмое место в таблице Суперлиги. «Ленинградка» (14 побед, 8 поражений) идет пятой.
В следующем туре «Тулица» сыграет с клубом «Заречье-Одинцово» в гостях 21 февраля. «Ленинградка» днем позже примет московское «Динамо».
В другом матче тура екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» на домашней площадке обыграл калининградский «Локомотив» со счетом 3−2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).